Deniz Zeyrek: Erdoğan ve adayların söylemini AK Parti kurmaylarına sordum, 'bilinçli yapıyorlar' dediler

Gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kimi AKP'li belediye başkan adaylarınca kullanılan "Oy yoksa hizmet yok" söyleminin bilinçli olarak tercih edildiğini söyledi. Bilgiyi AKP kurmaylarından edindiğini dile getiren Zeyrek, bu kararın araştırmalar sonucu verildiğini kaydetti.

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Deniz Zeyrek: Erdoğan ve adayların söylemini AK Parti kurmaylarına sordum, 'bilinçli yapıyorlar' dediler

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart 2024'te düzenlenecek seçim öncesi sarf ettiği "Bir şehirde yerel yönetim (yani belediye) Cumhur İttifakı’ndan olmazsa merkezi yönetim (yani kendi hükümeti) yeterli desteği vermez. O şehir garip kalır" söylemine dair edindiği bilgileri aktardı.

Buna benzer sözlerin iktidar partisine mensup aday tarafından da kullanıldığını vurgulayan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Hemen AK Parti’deki kaynaklarıma sordum: 'Bunlar gaf olamaz. Tesadüf hiç olamaz. O halde bilinçli mi yapıyorsunuz?'

Tahmin edin ne cevap aldım: 'Evet bilinçli yapılıyor.'

Neden olduğunu merak ettiyseniz hemen paylaşayım: 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti kurmaylarınca yapılan kamuoyu araştırmalarında yerel seçimlerde, özellikle de küçük il ve ilçelerde bu yöntemin sonuç getirdiği görülmüş.

İktidarın, 'Oy yoksa hizmet de yok' söyleminin, küçük yerlerde halkın 'hizmetten mahrum kalma' korkusunu tetiklediği görülmüş. (...)"

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