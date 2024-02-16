Erdoğan'dan seçmenlere 'gaz kesme' uyarısı: Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok

Erdoğan, oy vermeyene hizmet yok sözlerinin bir benzerini Ordu'da dile getirerek, "Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı AKP'li Erdoğan. Hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de burada AKP'li bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman Ordu'nun kılına zarar gelmez" dedi.

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Erdoğan'dan seçmenlere 'gaz kesme' uyarısı: Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamalarında yine CHP'yi hedef alırken, Hatay'da yaptığı tehditvari sözlere benzer bir cümle sarf etti.

Bununla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 50 zamlanarak 3 bin TL'ye çıktığını açıkladı.

CHP'yi hedefe oturtturan Erdoğan, "Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı ne de bugünün CHP'si gibi yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Herhalde milletimiz bizi kara kaşımız, kara gözümüz nedeniyle her seçimden birinci çıkarmıyor. Bizimle hizmette, projede yarışacak bir parti göremiyoruz" dedi.

Bir kez daha oy vermeyene hizmet yok diyen Erdoğan ayrıca, "Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı AK Partili Erdoğan... Hükümet onda. Dolayısıyla yerel yönetimde de burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman Ordu'nun kılına zarar gelmez" cümlelerini sarf etti.

BİZİM OLMADIĞIMIZ BELEDİYE DOĞALGAZI NASIL GETİRECEK?

Erdoğan bir başka açıklamasında şunları söyledi:

"Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok."

HATAY'DA NE DEMİŞTİ?

Hatay'da bir açılışta konuşan Erdoğan, Hatay'da CHP'li belediyenin olduğunu belirterek, "Bir gerçeği şu anda söylüyorum, merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, Hatay mahzun kaldı" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Ordu 2024 Yerel Seçimleri AKP
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