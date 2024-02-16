Ankara'da, 880 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 880 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara'da, 880 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Valiliği yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9-15 Şubat tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmada, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 19, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 24, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 333 ve ifadeye yönelik aranan 499 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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