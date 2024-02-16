Arnavutköy'de plastik üretim imalathanesinde yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde yangın çıktığı kaydedildi.

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Arnavutköy'de plastik üretim imalathanesinde yangın: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Arnavutköy Yıldırımbeyazıt Caddesi Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Çıkan yangın nedeniyle 1 işçi dumandan etkilenirken sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevke dildi.

Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından netleşeceği öğrenilirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Öte yandan çıkan yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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