Marmara Denizi'nde batan 'BATUHAN A' isimli gemi hakkında açıklama: Denizcilerle temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır

Marmara Denizi'nde batan gemi hakkında açıklama yapan Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Tüm denizcilerimizin, Gemi İnsanları Bilgi Sitemindeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır" dedi.

Marmara Denizi'nde batan 'BATUHAN A' isimli gemi hakkında açıklama: Denizcilerle temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır

Denizcilik Genel Müdürlüğü sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen batık geminin, 'Batuhan A' olduğunun kesinleştiğini, batığa dalış faaliyeti gerçekleştirileceğini açıkladı.

Mamara Denizi açıklarında batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, Marmara Denizi İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'Batuhan A' yük gemisinin mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durum bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Dün saat 06:32'de Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden (COSPAT-SARSAT) Batuhan A gemisine ait acil durum sinyali alınmıştır. İvedilikle Tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına bildirim yapılarak deniz olayı bildirilmiş, Türk Radyo vasıtası ile Bölgedeki gemilere duyurular yapılmaya başlanmıştır..

Gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sitemi üzerinden, geminin acentasının yapmış olduğu gemiye ait personel listesi beyanındaki tüm denizcilerimizin, Gemi İnsanları Bilgi Sitemindeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır.

Tekraren tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin EPİRB cihazından alınan COSPAT-SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verilerek, uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizden alınan geminin son pozisyonuda paylaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir"

Kaynak: ANKA

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