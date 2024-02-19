Seçim afişinde İYİ Parti'nin adayının CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı

İYİ Parti, seçim afişlerinde İzmir Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in yakasında CHP rozeti takılı fotoğrafının kullandı.

Seçim afişinde İYİ Parti'nin adayının CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı

İYİ Parti'nin İzmir Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği eski CHP'li Suat Nezir için kentin çeşitli bölgelerine astığı seçim afişleri tartışma yarattı.

Evrensel'in haberine göre; afişlerde kullanılan fotoğraflarda Nezir'in yakasında CHP rozeti bulunuyor.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan daha sonra adaylığı geri çekilen Suat Nezir, bu seçimde ise İYİ Parti adayı olmuştu.

4 dönem boyunca Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon başkanlığı gibi görevlerde bulunan Suat Nezir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptı.

Nezir Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor.

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