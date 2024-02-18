AKP çekilen Abdullah Yener'in yerine göstereceği yeni Elbistan adayını açıkladı

AKP, tepkilerin ardından yarıştan çekilen Maraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener'in yerine göstereceği yeni adayı belirledi.

AKP çekilen Abdullah Yener'in yerine göstereceği yeni Elbistan adayını açıkladı

AKP, adaylıktan çekildiğini açıklayan Maraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener'in yerine kimin geçeceğine karar verdi.

AKP Maraş İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yeni Elbistan adayının Murat Mercan olduğu duyuruldu:

"Elbistan Belediye Başkan Adayımız iken Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin yanında olduğunu ifade ederek adaylıktan çekilen Abdullah YENER kardeşimizin yerine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eczacı Murat MERCAN Elbistan Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Elbistanımıza ve Kahramanmaraşımıza hayrlı olsun."

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