Aynı gün, aynı kişi, iki ayrı fotoğraf: İşte Murat Kurum'un seçim stratejisi

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum önce Diyarbakırlılar buluşmasında Kürtçe konuşup halay çekti; ardından MHP etkinliğinde bozkurt işareti yaptı.

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Aynı gün, aynı kişi, iki ayrı fotoğraf: İşte Murat Kurum'un seçim stratejisi

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala, partiler çalışmalarını hızlandırırken; parti ve adayların farklı kesimlere seslenmek için uyguladıkları 'stratejiler' sürece damga vuruyor.

Aday gösterilmediği için başka bir partiden aday olanlardan, farklı illerde farklı partileri destekleyenlere kadar bir çok gariplik seçim sürecinde öne çıkarken; 'Oy stratejilerine' bir yenisi eklendi.

AYNI GÜN, AYNI KİŞİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un bugün verdiği iki fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Güngören Diyarbakırlılar buluşmasına katılan Kurum, Konuşmasını omzunda poşu ile gerçekleştiren Kurum, açıklamasının bir bölümünde Kürtçe konuştu. Kurum, konuşmasının sonunda ise halay çekti.

Diyarbakırlılar buluşmasına katılan Murat Kurum poşu taktı, Kürtçe konuştu, halay çektiDiyarbakırlılar buluşmasına katılan Murat Kurum poşu taktı, Kürtçe konuştu, halay çektiSiyaset

Murat Kurum programın ardından MHP Bayrampaşa Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışını katıldı. Kurum'un burada bozkurt işareti yaptığı görüldü.

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