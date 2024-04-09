Kulis: İYİ Parti'de "Cihan abi" formülü uygulanabilir

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, genel başkanlık yarışının başlayacağı İYİ Parti'de "“Cihan Abi” formülünün uygulanabileceğini söyledi.

Kulis: İYİ Parti'de "Cihan abi" formülü uygulanabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Genel Başkan Meral Akşener’in gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurmasının ardından birbiri ardına gelen adaylık açıklamalarını değerlendirdi. İYİ Parti’de aday enflasyonu yaşanabileceğinden bahseden diyen Selvi, “İYİ Parti’de konuşulan formüllerden biri de ‘Cihan Abi’ formülü” dedi.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İYİ Parti kurultaya bir kaos ortamında gidiyor. İYİ Parti’de konuşulan formüllerden biri de ‘Cihan Abi’ formülü. Cihan Paçacı, İYİ Parti’nin akil isimlerinden biri. Meral Akşener’le birlikte DYP’de ve MHP’de siyaset yaptılar. Aralarında ‘abi-kardeş’ ilişkisi vardı. Ama Akşener son dönemlerde Cihan Paçacı’yı dinlemedi. Siyasi olarak yanlışlar yapmaya başladı. Bugün geldiği nokta ortada.

İYİ Parti’de keskin bir genel başkanlık yarışı yaşanacak. Bir taraf kazanırsa, diğer tarafın partiden kopma ihtimali yüksek. Bu geçmişte DYP’de ve ANAP’ta yaşandı. Demirel’e yakın olanlar DYP’den ayrılıp DTP’yi kurdu. ANAP’ta Mesut Yılmaz kazanınca, Özal’a yakın olan muhafazakârlar partiden koptu. Cihan Paçacı’nın bir talebi yok. Ancak parti bir kaos ortamında kurultaya gittiği için bir grup, geçiş döneminde “Cihan Abi” formülü işlesin, böylece kurultaydan sonra parti bölünmez görüşünü savunuyor. Cihan Paçacı ayrıca Meral Akşener’in hukukunu korur. Parti istikrara kavuştuktan sonra kurultaya gider, yeni genel başkanını seçer diye düşünüyor.”

Etiketler
İYİ Parti Cihan Paçacı Meral Akşener
Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi
Artık rahat bir uyku mümkün; Pencere kenarına bir miktar koyun, sivrisineklerden kurtulun Artık rahat bir uyku mümkün; Pencere kenarına bir miktar koyun, sivrisineklerden kurtulun
Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek
Bilge Yılmaz'dan Akşener açıklaması: Aday olmayacağım... Bilge Yılmaz'dan Akşener açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Düzce'de devir teslim töreninde kavga: Eski başkan yeni başkanın üzerine yürüyüp küfretti Eski başkan yeni başkanın üzerine yürüyüp küfretti
Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi
Bilge Yılmaz'dan Akşener açıklaması: Aday olmayacağım... Bilge Yılmaz'dan Akşener açıklaması
Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi