Kulis: İYİ Parti'de "Cihan abi" formülü uygulanabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Genel Başkan Meral Akşener’in gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurmasının ardından birbiri ardına gelen adaylık açıklamalarını değerlendirdi. İYİ Parti’de aday enflasyonu yaşanabileceğinden bahseden diyen Selvi, “İYİ Parti’de konuşulan formüllerden biri de ‘Cihan Abi’ formülü” dedi.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İYİ Parti kurultaya bir kaos ortamında gidiyor. İYİ Parti’de konuşulan formüllerden biri de ‘Cihan Abi’ formülü. Cihan Paçacı, İYİ Parti’nin akil isimlerinden biri. Meral Akşener’le birlikte DYP’de ve MHP’de siyaset yaptılar. Aralarında ‘abi-kardeş’ ilişkisi vardı. Ama Akşener son dönemlerde Cihan Paçacı’yı dinlemedi. Siyasi olarak yanlışlar yapmaya başladı. Bugün geldiği nokta ortada.

İYİ Parti’de keskin bir genel başkanlık yarışı yaşanacak. Bir taraf kazanırsa, diğer tarafın partiden kopma ihtimali yüksek. Bu geçmişte DYP’de ve ANAP’ta yaşandı. Demirel’e yakın olanlar DYP’den ayrılıp DTP’yi kurdu. ANAP’ta Mesut Yılmaz kazanınca, Özal’a yakın olan muhafazakârlar partiden koptu. Cihan Paçacı’nın bir talebi yok. Ancak parti bir kaos ortamında kurultaya gittiği için bir grup, geçiş döneminde “Cihan Abi” formülü işlesin, böylece kurultaydan sonra parti bölünmez görüşünü savunuyor. Cihan Paçacı ayrıca Meral Akşener’in hukukunu korur. Parti istikrara kavuştuktan sonra kurultaya gider, yeni genel başkanını seçer diye düşünüyor.”