Kulis: Erdoğan - Soylu görüşmesinden ilk detaylar sızdı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilişkilendirilen eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya 'sahip çıkmasıyla' gelişen sürece dair edindiği bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül akşamı Nahçıvan dönüşünde Soylu'yu Ankara'da kabul ettiğini ve bu görüşmenin iki saat sürdüğünü hatırlatan Erkin, "Görüşmede neler konuşuldu?" sorusuna yanıt ararken öğrendiklerini şöyle aktardı:

'ANKARA'YI İSTİYOR'

"İki isim yerel seçim konusunda da konuşmuş. Süleyman Soylu'nun da kafasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı fikrinin olduğu iddialar arasında.

'İSTANBUL'DA YENİ GELİŞME'

Yine İstanbul'da konuşulan isimler dışında (Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu) Ahmet Misbah Demircan'ın da adaylık için 'kulis' yaptığı gelen bilgiler arasında. Demircan'ın 'Beyoğlu'nu yönettim İstanbul'u da yönetirim' iddiasında olduğunu öğrendim. Sonuçta; kasım ayından sonra siyaset kazanı iyice kaynayacak gibi."

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