İki toplantıda söyledikleri ortaya çıktı: Akşener'den yeni talimat

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili 'müstakil siyaset' çıkışını sürdürerek ittifaklara kapıları kapatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlık divanı toplantısı ve milletvekilleriyle birlikte yediği yemekte yeni talimatlar verdiği öğrenildi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre Akşener, şunları söyledi: "Arkadaşlar biz 81 ilde seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sizlerden isteğim televizyon kanallarına çıktığınızda ya da gazetelere konuştuğunuzda bu kararımızdan farklı anlaşabilecek yorumlar yapmamanız. Genel İdare Kurulu bir karar aldı ve biz tek başımıza olacağız. Bu nedenden dolayı da hiç kimse yanlış algılanabilecek konuşmalar yapmasın."

İYİ Parti lideri, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında da "Nasıl ki; 25 Ekim 2017'de çıktığımız bu kutlu yolda; tüm engelleri, iftiraları, baskıları, tek başımıza göğüslediysek, bugünden sonra da, tek başımıza olacağız! Ve önümüzdeki yerel seçimlerde, 81 ilde, kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız" ifadesini kullanmıştı.

Bu arada milletvekillerinin de yemekte il ve ilçe teşkilatlarından bilgi aktardığı, 81 ilde seçime tek başına girme kararının arkasında durduklarını söyledikleri belirtildi.

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