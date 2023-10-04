Özgür Özel'den Altan Öymen'e ziyaret

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i İstanbul Beşiktaş'taki evinde ziyaret etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından Öymen ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öymen, Özel ve arkadaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kurultay için kendilerine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Başta siyaset olmak üzere birçok konuyu konuştuklarını aktaran Öymen, bir ufuk turu yaptıklarını kaydetti.

Özgür Özel de CHP'de yapılacak kurultaya ilişkin adaylığı ve genç kadrolarıyla ilgili Öymen'i bilgilendirdiklerini söyledi.

Özel daha önce de eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret etmişti.