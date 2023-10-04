Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesöre silahlı saldırı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi bir profesör, çıkan arbedede tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretim üyesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesöre silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretim üyesi Prof. Dr. T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında İ.A. yanında bulunan tabancayla öğretim üyesi Prof. Dr. T.U.'yu bacağından yaraladı. Olaydan sonra şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine fakülteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Prof. Dr. T.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan T.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralanan öğretim üyesi T.U. ile diğer öğretim üyesi G.A. arasında daha önceden yaşanan bir anlaşmazlık bulunduğu iddia edildi.

ÜNİVERSİTENDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Necmettin Erbakan Üniversitesinden yapılan basın açıklamasında, "Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde 4 Ekim 2023 Çarşamba saat 17.30'da yaşanan üzücü olayda İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında çıkan arbedede öğretim üyesi T.U. yaralanmıştır. Yaşanan olayda yaralanan öğretim üyesi T.U. hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Yaralanan öğretim üyesinin hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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