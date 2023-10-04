Sanıldığının aksine AKP'li değil! İşte Adnan Oktarcılara bilgi sızdıran eski bakan

Oktarcılara yakınlığıyla bilinen eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın, örgüte operasyon yapılacağını söylediği ortaya çıktı.

Furkan Karabay Furkan Karabay
Sanıldığının aksine AKP'li değil! İşte Adnan Oktarcılara bilgi sızdıran eski bakan

Türkiye, 140journos’un “Kedicik” adlı belgeselinin ardından Adnan Oktar cemaatinin suç dosyalarını konuşuyor. Belgeselde, "Örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 10 bin yıla yakın hapis cezası alan Adnan Oktar ve müritlerinin kadınları nasıl istismar ettiği anlatıldı.

Öte yandan belgeselde, konuşmacı olarak yer alan ve 2018 yılında Adnan Oktar Suç Örgütü Operasyonu’nu yürüten dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, Sözcü TV’de İpek Özbey’e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Bir suç örgütünde olabilecek en fazla suç türüne sahip. Cinsel istismar, evrakta sahtecilik, kara para aklama, çocuğun cinsel istismarı… Her şey var” diyen Furkan Sezer, operasyon sürecinin “çok gizli tutulduğunu” söyledi.

ÖRGÜTE BİLGİ VEREN ESKİ BAKAN

Adnan Oktar’ın Ankara’da bir lobisi olduğunu belirten Sezer, “Birkaç gün öncesinden devlet kurumlarındaki özelliği fark etmeksizin, daire başkanı, il müdürü, alabiliyorsa bakan, müftü, hiç fark etmez, randevu alıyorlar, örgütün propagandasını yapıyorlar ve kendilerine alan oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

Sezer ayrıca, “Eski çalışma bakanının örgüte ‘Adliyede sizinle ilgili hazırlık var’ diye bilgi verdiğini biliyoruz” diye belirtti.

MERAK EDİLEN İSİM: YAŞAR OKUYAN

Sezer’in bahsettiği eski çalışma bakanı, Yaşar Okuyan’dı. Okuyan’ın, Oktarcılar ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu, hatta cemaatin 7-8 kere toplantılara katıldığı ortaya çıkmıştı. Adnan Oktar’ın “Davetlerine icabet ettiğini” de geçmişte açıklayan Okuyan, “Bunda bir sorun yok” demişti.

Öte yandan Oktarcılara yapılan operasyonda, onlarca silahla birlikte; siyasilere ve ünlülere dair yüzlerce belge ele geçirilirken, belgelerde Yaşar Okuyan da vardı. Belgede Yaşar Okuyan’ın, cemaatin siyasilerle ilişki kuran ismi, “Eymen” kod adlı Aylin Atmaca’ya bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini vererek uyardığı belirtildi.

Okuyan’ın Atmaca’ya “Size yönelik 2019 seçimleri öncesi bir operasyon olacak. Tayyip Bey’in onayıyla. Bir şey bilmesem söylemezdim, net konuşuyorum. Ona göre tedbirlerinizi alın” dediği ortaya çıktı.

OKUYAN’A İKİ YIL ÖNCE SORULDU: BAŞINIZA BİR ŞEY GELEBİLİR” DİYEREK UYARDIM

Gazeteci Hakan Erol, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan; mahkeme ve polis dosyalarını inceleyerek yazdığı “Turnike” adlı kitabında da söz konusu belgelere yer vermişti.

Belgelerin ortaya çıkması üzerine iki yıl önce Yaşar Okuyan’a Oktarcılara operasyonu önceden haber verip vermediğini sormuştum.

Söz konusu belgeleri yalanlamayan Okuyan, cemaatte; Ankara’da devletin üst düzey isimleri arasında faaliyet yürüttüğü ifade edilen Aylin Atmaca’yı “Size muhafazakar camiadan rahatsızlık var yarın bir gün başınıza bir şey gelebilir” diyerek uyardığını belirtmişti.

Yani Adnan Oktar Suç Örgütü Operasyonu’nu yürüten dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer’in, “Eski çalışma bakanının örgüte ‘Adliyede sizinle ilgili hazırlık var’ diye bilgi verdiğini biliyoruz” dediği kişi, bazı haberlerde yer alan AKP’li siyasetçiler değil Yaşar Okuyan’dı.

Okuyan son olarak seçim sürecinde gündeme gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu ve bir yıl önce de bu bilgileri dosya halinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini iddia eden Okuyan, Millet İttifakı’nda rahatsızlığa yol açmıştı. Oktarcılarla yakın ilişkisi olduğu tespit edilen ve örgüte bilgi sızdıran Okuyan’ın CHP üyeliği, Akşener iddialarının ardından sona erdirilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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