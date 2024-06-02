Kulis: CHP erken seçimin 'e'sini bile söylemeyecek

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’nin “erken seçim” çağrısı yapması bekleniyordu. Ancak birçok konuşmasında kendilerinin erken seçim çağrısı olmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Milletimiz isterse erken seçim isteriz” dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; sonraki genel seçim için çok iddialı olduklarını söyleyen CHP’li bir yönetici erken seçim talebinde bulunmama nedenlerini ise şöyle açıkladı:

“Arka arkaya iki seçim gerçekleşti. Toplum da siyasetçiler de yoruldu. Seçmenin iktidara da muhalefete de verdiği krediler var. İki taraf da kendilerine verilen sorumluluklar doğrultusunda bir süre çalışmak zorunda. CHP olarak önümüzdeki seçim için çok iddialıyız. Ama hazırlıklar için zamana ihtiyaç var. Bu süreci Türkiye’yi yönetecek kadroları yetiştirmek, belediyelerde başarı öyküleri yaratmak için kullanmak zorundayız. O nedenle bir süre erken seçimin E’sini söylemeyeceğiz.”