Korucu Sözleri Tepki Toplayan Tuncer Bakırhan Özür Diledi: 'Yanlış İfade Edilmiş Olabilir Bir Kastım Yok'

Dün akşam tv100'de Özel Röportaj programında tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli açıklamalara imza atmıştı.

'KASIT YOK'

Kübra Par, dün akşamki program sonrasında bugün sosyal medya hesabından programın bir kesitini paylaştı. Par, X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a korucularla ilgili tepki çeken sözlerini sordum. "Tam ifade edememiş olabilirim, kasıt yoktu" dedi.

Par’ın paylaşımı sonrasında DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın koruculara ilişkin sözleri yeniden gündem olurken, Bakırhan’ın özür dilediği belirtildi.

Kübra Par, Tuncer Bakırhan’a ‘Korucularla ilgili bir açıklama yaptınız tepki çekti, tartışma yarattı. Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir demeniz, burada onurlu, daha onurlu demeniz çok tepki çekti. Korucular kendini, insanını ezen, kendi insanına silah çeken insanlar mı?’ sorusunu sordu.

Bakırhan, Par’ın sorusunu şöyle yanıtladı: Bence şöyle, bu çok derin bir konu ama tam olarak ifade edememiş olabilirim. En başta onu söyleyeyim. Burada başka bir kasıt yoktu, buna emin olabilirsiniz.

Belki hani Türkiye kamuoyu bilmez. Benim ailem şu anda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz bütün geçimimizi oradan sağlıyoruz. Muhtemelen karşısında hemşehriler izliyorsa, onlar “evet, öyledir” der. Arılarımız var, hayvanlarımız var, besleriz, satarız. Bütün geçimimiz bizim odur. Yani burada bir kasıt, bir küçümseme, bir aşağılama yok. Korucular neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yolu bulunmalıdır. Onu demek istedim ama dediğim gibi yanlış.

'ÖZÜR DİLERİM'

Bakırhan, Kübra Par’ın ‘Kalbi kırılan korucular olduysa özür diler misiniz?’ sorusuna ise ‘Yanlış ifade edilmiş olabilir. Özür dilerim. Yani bir kastım yok, onu bir defa söyledim. Tam tersine, hani onların yeni süreçte… Nasıl diyoruz ya, işte elinde silah olan yeni militan geldiği zaman ne olacak? Değil mi?’ yanıtını verdi.

Kaynak: TV100