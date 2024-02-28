AKP belediye başkan adayına zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi: '25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım'
Konya’nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AKP'den Belediye Başkan adayı gösterildi. Adil Bayındır’ın AKP'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
Konya’nın Beyşehir ilçesi Huğlu mahallesinde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AKP Beyşehir Belediye Başkan adayı Adil Bayındır, vatandaşın yoğun tepkisiyle karşılaştı.
Seçim çalışmalarının yürütüldüğü salonda 'Adil dışarı' sloganları atılırken, fiziksel müdahaleye varan gerginlik yaşandı. Bayındır’ın AKP'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" dedi.
AKP heyeti, seçim çalışmasını yürüttüğü salondan ayrılmak zorunda kaldı.
Kaynak: ANKA