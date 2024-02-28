CHP lideri Özgür Özel, 'Mehmet Şimşek'in ağzında bir bakla var' dedi 1 Nisan'dan sonra yaşanacakları açıkladı

CHP lideri Özel, Muğla'da partisinin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, 'Mehmet Şimşek'in ağzında bir bakla' var diyerek 1 Nisan'dan sonra yaşanacakları açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da partisinin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, Türkiye’nin ekonomik gidişatından olumsuz etkilenen kesimlere seslendiği konuşmasında, 1 Nisan’dan sonrasının çok geç olacağını vurguladı.

'MEHMET ŞİMŞEK'İN AĞZINDA BİR BAKLA VAR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘ağzında bir bakla olduğunu’ söyleyen CHP lideri Özel, “Diyor ki, 1 Nisan’dan sonra sıkı para politikasına geçeceğiz. Bunun emekçiler için anlamı hak edilen zammı almamaktır. Emekliler için bugünkü açlık sınırından 7 bin lira aşağıda olan emekli maaşını artırmamaktır. Küçük esnaf için yeni vergi yükleri, artan enflasyon, zamlar ve hayat pahalılığı demektir” ifadelerini kullandı.

Özel’in konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkan kısım ise şöyle:

“31 Mart seçimleri bundan sonra herhangi bir seçimin olmayacağı seçimler. Mehmet Şimşek’in ağzında bir bakla var. Diyor ki, 1 Nisan’dan sonra sıkı para politikasına geçeceğiz. Bunun emekçiler için anlamı hak edilen zammı almamaktır. Emekliler için bugünkü açlık sınırından 7 bin lira aşağıda olan emekli maaşını artırmamaktır. Küçük esnaf için yeni vergi yükleri, artan enflasyon, zamlar ve hayat pahalılığı demektir.

'1 NİSAN'DAN SONRA YAPACAK HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞ DEMEKTİR'

1 Nisan geldiğinde artık ertesi gün yapacak hiçbir şey kalmamıştır bunlara engel olmak için. Eğer bir şey yapacaksanız 1 Nisan’dan 1 gün sonra yapamazsınız. 1 Nisan’dan bir gün önce yapacaksınız. 31 Mart’ta sandık başında yapacaksınız."

Etiketler
CHP Mehmet Şimşek Özgür Özel Emekli Yerel Seçim Hazine ve Maliye Bakanı
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