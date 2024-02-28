Erdoğan çok gergin: Kendisine seslenen genci azarladı | 'Önce dinlemesini öğren'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya mitinginde konuşma yaptığı sırada kendisine seslenen genci, 'önce dinlemesini öğren' diyerek azarladı.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglere katılmayı sürdürüyor.

Son olarak Kütahya’da partisinin mitingine katılan Erdoğan, 8 adet derenin ıslahının sürdüğünü anlatırken bir genç kendisine seslendi.

Mitinge katılanlara promter’dan okuduklarıyla seslenen Erdoğan, konuşmasının kesilmesine sinirlendi.

Erdoğan bu sırada, “Delikanlı, önce dinlemesini öğren, dinlemesini öğren” diyerek gence çıkıştı.

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