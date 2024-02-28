Bir partiden daha Ankara'da Mansur Yavaş'a destek!

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı yerel seçimlerde destekleyeceklerini bildirdi. Çayır, "Ülkücü kimliğinden ötürü ve şu ana kadar o rozetini dışarıda bırakmasından ötürü şeffaf yönetimi ve ülkücü kimliğinden dolayı ve duruşundan dolayı elbette burada adayımız olmadığından dolayı, diğer yerlerde bütün ülkücülerden, milliyetçilerden ve bu ülkeyi selamete kavuşturmak isteyen vatandaşlardan oyumuzu istiyoruz. Büyükşehirde de arkadaşlarımız ve ülkücülerin istikametinde oy kullanacağımızı buradan deklare ediyoruz. Milli Yol Partisi Ankara’da Mansur Yavaş’ı desteklemektedir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, Ankara’da CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a desteklerini açıkladı. Çayır, şunları söyledi:

“28 ŞUBAT MİLLETE KARŞI YAPILMIŞ DARBENİN ADIDIR”

“Bugün 28 Şubat. 28 Şubat bu ülkenin bir dönemine ne yazık ki çok kötü anılar, çok kötü izlenimler ve fotoğraflar bırakmış bir dönemdi. ‘Yüzyıl sürecek’ denen bir dönemdi unutuldu. İyi ki de unutuldu. Unutulurken izler ve hoş olmayan acılar bıraktı. 28 Şubat bir postmodern darbeydi. Alışa geldiğimiz 1960, 1980 darbelerinin bir devamıydı. Üzülerek ifade edeyim ki bu ülke bir türlü kendisini bu darbelerden ve darbecilerden azade kılamadı. Millet iradesi tam anlamıyla teşkil edilemedi. Teşekkür edilen irade bile elinde gücü tutanlar tarafından zayıf bırakılmaya, yok edilmeye çalışıldı. 28 Şubat, millete karşı yapılmış bir darbenin adıdır. 28 Şubat, millete tanklara döndüğü bir anın adıdır.

“İNSANLAR HAYAT PAHALILIĞI ÇUKURUNDA”

Ülke kan ağlıyor. İnsanlar hayat pahalılığı çukurunda debelenip duruyorlar. Dar gelirliler, emekliler, memurlar, işçiler gerçekten zor durumdalar. Eskiden vatandaşlar birkaç maaşla bir aile ev hayali kurarken, şimdi hayal kurma şansını yitirmiş durumda. Kimse ne bir maaşla ne de iki maaşla araba alma şansına sahip ne de ev alabilme şansına sahip. Faizler yüzde 60’a 70’e dayanmış.

Muhalefet demek, illa da iktidarın her yaptığına karşı gelmek demek değildir. Muhalefet demek, doğruları teşvik, yanlışları yok etmek için yol göstermektir. İkaz etmektir. Biz bu siyaseti yapıyoruz. Türkiye’de alışagelmiş muhalefeti de beğenmediğimizi ifade ediyoruz.

Cumhurbaşkanı döndü millete kendi iktidarını anlatmadı. 22 yıllık vurdum duymazlığını anlatmadı. 22 yıllık keyfi yönetimini anlatmadı. Adaleti, mülakata kurban ettiğini anlatmadı. Kendi devletini kurma cabasını anlatmadı. Döndü ‘Biliyor musunuz? Türkiye’nin problemi nedir? Muhalefet yok’ dedi. Ben de buradan söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı evet haklısınız. Güçlü ve üreten bir muhalefet yok. Ama iktidar da yok.

“AKYURT’TA İDDİALIYIZ”

300 belediyede adayımız var. Ankara’da Mamak’ta, Keçiören’de Çankaya’da, Pursaklar’da Çubuk’ta, Akyurt’ta adayımız var. Akyurt’ta iddialıyız. Türkiye’de iddialı olduğumuz 15 ilçe var. AK Parti’den istifa eden Oltu adayımız elbet kazanacaktır. İstanbul Bahçelievler’de iddialıyız. Dışa vurum az olabilir, adaletsiz ve vicdansız bir mücadelenin içerisindeyiz. Vicdanı yok bunların. Yüzde 10 barajı neymiş, 'hazineden niye para alıp siyaset yapıyorsunuz' diyenler başa geçince zulmü unuttular.



“MANSUR BEY ROZETİNİ BİR KENARA BIRAKMAYI BİLMİŞTİR”

Ankara kazanma ihtimali olan iki aday var. İkisi de eski ülkücü. Birisi CHP’den birisi AK Parti’den. 'Ülkücüyüm, milliyetçiyim' diyen herkese bu ayıp yeter. Açık ve net söylüyorum. Siz dün hazineden para almaya 'zulüm' dediniz. Şimdi sesiniz çıkmıyor. Ankara’da adayımız yok. Ankara’da iki tane bizim tanıdığımız, bildiğimiz, geçmişte beraber olduğumuz arkadaşlarımız aday. Biri Turgut Altınok, diğeri Mansur Yavaş. Beş yıllık icraatları gördük ki Mansur Bey, yerelde iktidar olduktan sonra, rozetini bir kenara bırakmayı bilmiştir. Herkese aynı gözle bakma çabasına girmiştir. Eksiklik ve yanlışlıklar olmuştur. Her anlamda başarılı işler yapılmamış, her şey dört dörtlük olmamıştır ama bu iyileştirme anlamında bir çabanın içerisinde olduğu görülmüştür. Biz bir muhalif partiyiz. Bu düzene de sisteme de karşı geliyoruz.

Ülkücü kimliğinden ötürü ve şu ana kadar o rozetini dışarıda bırakmasından ötürü şeffaf yönetimi ve ülkücü kimliğinden dolayı ve duruşundan dolayı elbette burada adayımız olmadığından dolayı, diğer yerlerde bütün ülkücülerden, milliyetçilerden ve bu ülkeyi selamete kavuşturmak isteyen vatandaşlardan oyumuzu istiyoruz. Büyükşehirde de arkadaşlarımız ve ülkücülerin istikametinde oy kullanacağımızı buradan deklare ediyoruz. Milli Yol Partisi Ankara’da Mansur Yavaş’ı desteklemektedir.”

Kaynak: ANKA