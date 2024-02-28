Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan Nasuh Mahruki iddiası: Bunu ilk defa açıklıyorum

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Nasuh Mahruki ile ilgili dikkati çeken bir iddia ileri sürdü: "Bunu ilk defa açıklıyorum. Aday adaylığı olmayınca İBB'de uzmanlık alanına dair sürecin başına geçmesini istediler, kabul etmedi."

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Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan Nasuh Mahruki iddiası: Bunu ilk defa açıklıyorum

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde CHP tarafından belediye başkanlığına aday gösterilmediği için seçime bağımsız giren AKUT kurucusu Nasuh Mahruki ile ilgili dikkati çeken bir iddia ileri sürüldü.

Gazeteci Altan Sancar'ın kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında aktardığına göre gelinen süreçle ilgili konuşan mevcut Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 14 -28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine de atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı, Engin Özkoç İçişleri Bakanı olacaktı. Kendisi gelip Nasuh Mahruki'nin AFAD'ın başına geçirilme için talebimizi iletmemi istedi. Ben de bizzat görüşüp bu talebi ilettim. Düşünmek için süre istedi, saha sonra ise gelip 'Ben AFAD'ı yönetemem, ama Afet İşleri Bakanlığı kurulur ise başına geçebilirim' dedi. Bunu ilk defa açıklıyorum. Aday adaylığı olmayınca İBB'de uzmanlık alanına dair sürecin başına geçmesini istediler, kabul etmedi."

Akpolat, ana muhalefet partisince bir kez daha Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmişti.

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