Van'da gözaltına alınan üç gazetecinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Van'da gözaltına alınan üç gazetecinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gazetecilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Van'da gözaltına alınan üç gazetecinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor

Gazeteciler Arif Aslan, Oktay Candemir ve Lokman Gezgin dün (27 Şubat) evlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alındı. Dosyaya kısıtlılık kararı getirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan gazetecilerin işlemleri sürüyor.

Artı Gerçek'ten Şenol Balı'ya konuşan gazeteci Lokman Gezgin’in avukatı Cahit Kutluk, gazetecilerin Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti. Kutluk, "2023 yılı ortalarında beri yürütülen bir soruşturmadan dolayı gözaltına alınmışlar. Yurtdışından gerçekleşen para transferi ve MASAK raporu var dosyada. 46 kişiden oluşan bir dosya. Bazı kişiler elenmiş, şu an kaç kişi olduğu bilgisi yok. Dijital materyallerinin incelenmesi işlemi sürüyor. Onun sonuçlanması bekleniyor. Gazetecilerin yarın veya cuma günü savcılığa çıkarılması bekleniyor" diye konuştu.

Amerika’nın Sesi (VOA) Kürtçe servisi muhabiri Arif Aslan’ın avukatı Cihat Durmaz ise “Durumu iyi. Anladığımız kadarıyla yurt dışından gelen para transferi ile ilgili. Arif, VOA’ya çalışıyor. Uluslararası resmi bir ajans bu. Dolasıyla sözleşmesi var ve parça başı ücret alıyor. Son olarak beş kişi kalmış dosyada. Muhtemelen yarına savcılık işlemlerine başlanır" dedi.

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