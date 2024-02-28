Meclis'te sinirler gerildi: 'AKP’nin yasa çıkartmak gibi bir meşruiyeti yok'

TBMM Genel Kurulu 65. birleşimi, toplantı yeter sayısı tartışması ile açıldı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek birleşimi açmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın buna tepki gösterdi.

Günaydın, "Toplantı yeter sayısı açıkça yok. Genel Kurulun çalışabilmesi için yeter sayının olmadığı görülüyor. Bu konuda 57’nci madde hükmü de açıktır, oylama yapmanızı diliyoruz" dedi. Bozdağ'ın toplantı yeter sayısı için oylama istememesi üzerine Günaydın usul tartışması açılmasını talep etti.

Usul tartışması üzerine aleyhte konuşan Günaydın, şunları ifade etti:

"MECLİS'E MİLLETVEKİLİNİ GETİREMEYEN AKP’NİN YASA ÇIKARTMAK GİBİ BİR MEŞRUİYETİ YOKTUR"

"Orta yerde üye tam sayısının üçte 1’i yoktur, 57 uyarınca bu Meclis'i açamazsınız. İktidar partisi de bu Meclis'i çalıştırmak istiyorsa önce milletvekillerini Genel Kurul'a getirmek gibi bir sorumluluğu vardır. Meclis'e kendi milletvekilini getiremeyenler, nasıl buradan yasa çıkartacaklar? Biz AKP’li vekillerle mi uğraşacağız, sizinle mi uğraşacağız? Burada 200 var mı? Açıkça 'teamül' diyerek Meclis'in tüzüğünü ihlal ediyorsunuz. İç Tüzük ihlal edilemez. Bu açıkça yasaya aykırıdır. Meclis'i çalıştıramazsınız. Meclis'e milletvekilini getiremeyen AKP’nin yasa çıkartmak gibi bir meşruiyeti yoktur."

Aleyhte konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da şunları kaydetti:

"AK PARTİ, 200 KİŞİYİ BURAYA GETİREBİLECEK GÜCE SAHİPTİR, SİZİN BU TARAFLI YÖNETİMİNİZE İHTİYAÇ HİSSETMİYOR"

"Bütün milletvekilleri olarak biz burada ilk gün anayasaya sadakatle ilgili Anayasa üzerine yemin içtik. Anayasa’nın 96’ncı maddesi toplantı yeter sayısı için 200, karar yeter sayısı için 151’i asgari olarak şart görüyor. Meclis Başkanı ve Başkanvekillerinin görevi hakemliktir. Sizin bulunduğunuz yer tam da Meclis'in ortası. Size tavsiyem, eğer tarafsızlığınızda tereddüde düşürecek bu davranışlarınız devam edecekse lütfen kürsünüzü AK Parti sıralarının oraya kaydıralım, siz AK Parti Grubu'nu yönetin, bu Meclis'i yönetmeyin. Ben sizden adaletle şahit olmanızı bekliyorum, AK Parti’nin taraflı hakemi olmanızı beklemiyorum. AK Parti, 200 kişiyi buraya getirebilecek güce sahiptir, sizin bu taraflı yönetiminize ihtiyaç hissetmiyor."

"BURADA 100 KİŞİ DAHİ YOK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da yerinden söz alarak şunları belirtti:

"Tereddüde düşme nasıl olur? Ya burada 180 mi var, 200 mü var konusunda bir anlaşmazlık olur, o zaman hakikaten bu yapılabilir veya 'Takdir yetkisini kullanıyorum, 200 var' diyebilir. Şimdi, burada çok net bir şekilde 200’ün olmadığı görülüyor. Hatta burada 100 kişi dahi yok. Şimdi, bu durumda bu varmış gibi davranmak Meclis'in saygınlığına zarar verir. Bence bunu yapmayın. Yani bir elektronik oylama yapalım. Eğer arkadaşlar Meclis açılsın istiyorlarsa AK Partili milletvekilleri gelir buraya. Meclis'i çalıştırmak istiyorlarsa kanun çıkarmak istiyorlarsa buna katılırlar."

Bozdağ ise İç Tüzük'ün yoklamayı düzenleyen 57’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanarak Genel Kurul gündemine geçti ve gündem dışı konuşmalarla bugünkü çalışmaları başlattı.

İÇ TÜZÜK MADDE 57 NEDİR?

MADDE 57- Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapar. Tezkerelerin oylanması ile kanunların oylanması esnasında, işaretle oylamaya geçilirken en az 20 milletvekili ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya imzalı pusula vermek suretiyle yapılır. Oturumu yöneten Başkan ve diğer Başkanlık Divanı üyeleri toplantı yeter sayısına dâhil edilir. Yoklama sonucunda, üye tamsayısının en az üçte birinin mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilir. Bu oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa, birleşim kapatılır.

Kaynak: ANKA