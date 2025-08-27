Söz Hukukçularda: 'Süreç' Komisyonu Altıncı Kez Toplandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meclis'te Terörsüz Türkiye için kurulan tarihi komisyon bugün 6'ncı kez bir araya geldi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugünkü toplantısında, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek.

Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek. Hukukçular, sürece ilişkin görüşlerini paylaşacak.

'TARİHİ BİR FIRSAT'

Komisyon toplantısı öncesinde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geldiğimiz süreçte Barolar Birliği'nin ve Türkiye'deki farklı baroların bugün dinlenmesinin öneminin altını çizmek isterim. Bildiğiniz gibi İmralı'dan yapılan açıklama, örgütün bu açıklamaya bütün unsurlarıyla birlikte uyacağını ilan etmesiyle birlikte Türkiye'de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. İnşallah bir daha silahların hiçbir şekilde konuşmadığı, tam manasıyla huzurun ve barışın sağlandığı bir ortamın temin edilebilmesi için siyasetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla komisyonumuz kurulmuş ve şimdiye kadarki süreçte de oldukça başarılı çalışmalar ortaya koyulmuştur." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş

'YASAL HAZIRLIKLAR KAÇINILMAZ'

Silah bırakan örgüt üyeleri için bazı yasal hazırlıklar yapılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu süreçte, bundan sonra sürecin başarıyla sürdürülmesiyle birlikte bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede başta Barolar Birliği olmak üzere bu konuyla ilgili Türkiye'deki hukuk camiasının katkılarının çok değerli olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 6. kez toplandı

'TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR MODEL'

"Gönül isterdi ki 81 baromuzun tamamı burada olsun. Ama fiilen bunun mümkün olması sağlanamadı. Dolayısıyla burada barolarımızı temsilen arkadaşlarımız konuşacak. Bundan sonraki süreçte yasal altyapının hazırlanması için ortaya konulacak fikirleri değerli buluyoruz. Bu komisyonun amacı, Türkiye'de toplumsal rızanın da artırılmasıdır. Türkiye'nin kendisine has bir modelle gerçekleştirmeye çalıştığı bu sürecin inşallah en iyi şekilde tamamlanması için hiç şüphesiz toplumda var olan desteğin artırılmasıdır. " ifadelerini kullanan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar dinlediklerimizden anladığımız husus şudur, bu model gerçekten Türkiye'ye özgü bir modeldir. En başından bugüne kadar olan süreci söylüyorum. Fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu meselenin hızla sonlandırılması ve bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekir. Bu çalışmanın da oldukça verimli geçmesini temenni ediyorum. Sayın baro başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum."

