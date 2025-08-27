Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay Davası’nı İşaret Etti: Bana Sormadan Benden Duymadan…

CHP’de yaklaşan Kurultay davası öncesi tartışmalar sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili bazı haberler hakkında sessizliğini bozdu. Gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sadece kendi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara itibar edilmesini istedi.

CHP'de yaklaşan Kurultay davası süreci, siyaset gündeminde sıcaklığını korurken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine atfedilen bazı haberler hakkında sessizliğini bozdu.

Gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla tv100 ekranlarında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, doğrudan kendi sosyal medya hesapları dışında yapılan yorum ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Son günlerde bazı internet sitelerinde Kılıçdaroğlu’na “yakın kaynaklara” dayandırılarak yapılan haberlerin ardından, CHP kulislerinde yeniden hareketlilik yarattı. .

'BENİ YIPRATMAK İSTEYEN ÇEVRELERE MALZEME VERİLMEK İSTENİYOR'

Bu gelişmeler ışığında Kılıçdaroğlu, Gürbüz Evren aracılığıyla "Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler. Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin" açıklamasında bulundu.

