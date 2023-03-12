Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz 'Kızılay' toplantısı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Kızılay yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile yapılacak toplantıyı 2005 ile 2011 yılları arasında Kızılay Başkanlığı yapan Tekin Küçükali organize edecek. Küçükali’nin kızı Emine Küçükali’nin ise İYİ Parti kurucusu olduğu biliniyor.

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilecek toplantıya Kızılay’ın eski şube başkanları ile delegelerinin katılacağı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın tasfiye ettiği yöneticilerin de bu toplantıya yer alacağı ifade ediliyor.

Toplantının 15 Mart günü sabah saatlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği öğrenildi.