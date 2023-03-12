Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz 'Kızılay' toplantısı

CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Kızılay yöneticileri ile bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz 'Kızılay' toplantısı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Kızılay yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile yapılacak toplantıyı 2005 ile 2011 yılları arasında Kızılay Başkanlığı yapan Tekin Küçükali organize edecek. Küçükali’nin kızı Emine Küçükali’nin ise İYİ Parti kurucusu olduğu biliniyor.

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilecek toplantıya Kızılay’ın eski şube başkanları ile delegelerinin katılacağı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın tasfiye ettiği yöneticilerin de bu toplantıya yer alacağı ifade ediliyor.  

Toplantının 15 Mart günü sabah saatlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği öğrenildi.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
AKP'den Baykal'a davet geldi AKP'den Baykal'a davet geldi
Demlikteki kalan çay posasını israf etmeden değerlendirebileceğiniz 7 kullanım alanı Demlikteki kalan çay posasını israf etmeden değerlendirebileceğiniz 7 kullanım alanı
Ali Babacan: 'Hızlı konteynerlere geçiş planı yapılmalı' Ali Babacan: 'Hızlı konteynerlere geçiş planı yapılmalı'
Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda Show TV'ye tepki yağdı. Kızılcık Şerbeti için final şoku.. Seyirciler isyanda
ÇOK OKUNANLAR
Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor: Son rakamı bu olanlar dikkat! Doğum yılınız hayatınızın sırrını ortaya çıkarıyor!
İddia: Erdoğan yol arkadaşlarına sert çıktı, 'FOX Haber, CHP ağzıyla konuşuyorsunuz' İddia: Erdoğan yol arkadaşlarına sert çıktı, 'CHP ağzıyla konuşuyorsunuz'
Demlikteki kalan çay posasını israf etmeden değerlendirebileceğiniz 7 kullanım alanı Demlikteki kalan çay posasını israf etmeden değerlendirebileceğiniz 7 kullanım alanı
Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz 'Kızılay' toplantısı Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz toplantı
Saray çok gergin: 'MİT Müsteşarı Fidan ve Erdoğan'ın özel kalemi de milletvekili olmak istiyor' 'MİT Müsteşarı Fidan ve Erdoğan'ın özel kalemi de milletvekili olmak istiyor'