AKP'den Baykal'a davet geldi

AKP Eski Milletvekili Mehmet Metiner, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ı AKP'ye davet etti.

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AKP'den Baykal'a davet geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasıyla Türkiye resmen seçim sürecine girerken; siyaset kulisleri de hareketlendi. 

BAYKAL'A DAVET 

Cumhur İttifakı, oy kaybını telafi etmek için ittifakı büyütmeye çalışırken; AKP Eski Milletvekili Mehmet Metiner, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ı AKP'ye davet etti. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, "Aslı Baykal AK Parti’ye yakışır" ifadelerini kullandı.

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