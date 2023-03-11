AKP'den Baykal'a davet geldi
AKP Eski Milletvekili Mehmet Metiner, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ı AKP'ye davet etti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasıyla Türkiye resmen seçim sürecine girerken; siyaset kulisleri de hareketlendi.
BAYKAL'A DAVET
Cumhur İttifakı, oy kaybını telafi etmek için ittifakı büyütmeye çalışırken; AKP Eski Milletvekili Mehmet Metiner, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ı AKP'ye davet etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, "Aslı Baykal AK Parti’ye yakışır" ifadelerini kullandı.
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