Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta konuştu: 'İktidar şeffaf olmalı'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

İktidarın kısa ve uzun vadede yapacaklarının açıklaması gerektiğini söyledi.

"BU KADAR İNSANIN KANI YERDE KALMAMALIDIR"

Kılıçdaroğlu, "Bir binanın yapımında bir kişinin sorumluluğu yoktur. O binanın yapımında eve taşınıncaya kadar onlarca kişinin sorumluluğu vardır. Yani bu kadar insanın ölümünden sorumlu olanların ellerini kollarını sallayarak kentlerin sokaklarından gezmesini kabul etmeyeceğiz. Yeri geldiğinde hesap sorarız. Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sivil toplum kuruluşları, ziyaret odası yetkilileri ile görüştük. Pek çok sorun aktardılar bize. Sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin önerilerimizi ilettik. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, evi yıkılanların faiz borçlarının silinmesi lazım. Kredi borçlarının ise onların kaldıracakları bir şekilde ayarlanması lazım.

Ciddi sorunlar yaşayan sanayi kuruluşları var, bunların ayağa kaldırılması lazım. Bunun kredi ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bankaların iktidarlarla konuşarak proje üretmesi gerekir ya da iktidarın güvence vermesi gerekir.

En önemli sorun ise nitelikli insan sorunu. Pek çok insan bölgeyi terk etmiş durumda. Nitelikli personel olmadığı için fabrikalar çalışamıyor. Bir sanayici bir maaşı biz verelim bir maaşı da devlet versin diye önerdi. Ben de bunu dillendireceğimi söyledim.

Çiftçilerimizin sorunları var. ABB Başkanı'mız bir protokol hazırladı. Bu çerçevede destek sağlanacak.

İşin özü şu: Devleti yönetenler kısa, orta ve uzun vadede ne yapacaklarını açıklasınlar. Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir. Devlet riskle karşı karşıya kaldığında ne yapacağını topluma aktarırlar. Sanayici arkadaşlara sordum bürokratlar gelip sizinle konuştular mı? Size bir proje sundular mı? Yok arkadaşlar. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Bu anlayış sorunları çözmez. Türkiye'nin iyi yönetilmesi lazım. Buradan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum: Umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. Eğer saydam bir yönetim olduğu sürece pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar. Ayrıca deprem bölgesine ilişkin kararlar bir bütün olarak ele alınmalı.

Bir binanın yapımında bir kişinin sorumluluğu yoktur. O binanın yapımında eve taşınıncaya kadar onlarca kişinin sorumluluğu vardır. Yani bu kadar insanın ölümünden sorumlu olanların ellerini kollarını sallayarak kentlerin sokaklarından gezmesini kabul etmeyeceğiz. Yeri geldiğinde hesap sorarız. Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalıdır.