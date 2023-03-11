Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: 'Olumlu düşünenler var'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı, ardından ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzalayarak Türkiye'ye resmen seçim maratonuna soktu.

İTTİFAK KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Gelişmelerin ardından ittifak kulisleri hareketlenmeye başladı.

Son dönemdeki oy kaybıyla iktidardan düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Cumhur İttifakı, ittifakını genişletme peşinde.

ERBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Terör örgütü Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen HÜDA-PAR, cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini, parlamento için ise parti kurullarının karar vereceğini belirtirken; geçtiğimiz günlerde AKP'li bir heyetin ziyaret ettiği Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan A Haber'e açıklamalarda bulundu.

"Olumlu bakan arkadaşlarımız var, istişareler sürüyor. Bugün MYK yarın da il başkanlarında konuyu görüşeceğiz" diyen Erbakan, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın daveti ile ilgili MKYK'da ve yetkili kurullarımızla görüşmelerimizi yapıyoruz. Yarın da il başkanlarını davet ettik. Onlarla da bir istişare süreci olacak. Bu görüşmelerin sonucunda kararımızı vereceğiz. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı adımlar atmayı Allah nasip etisin.

Arkadaşlarımız arasında olumlu düşünenler var bunun yanında karşı çıkanlar da var. Teşkilatımızla MKYK'da aynı zaman Başkanlık Divanı'nda bunların hepsini masaya koyuyoruz. En sonunda bir karar verilecek. Verilecek karar inşallah Ülkemiz için hayırlı olur."