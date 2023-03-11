2011 seçim beyannamesi gündeme geldi, AKP vaatlerde sınıfta kaldı

Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hazırlanıyor.

Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasıyla birlikte seçim yarışının Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında geçeceği neredeyse kesinleşmiş oldu.

AKP VAATLERİNDE SINIFTA KALDI

Partilerin seçim beyannamelerinin de yakın zamanda açıklanması beklenirken; 2011 seçimleri için AKP tarafından hazırlanan seçim beyannamesi yeniden gündeme geldi.

Söz konusu seçim bildirgesindeki bir çok vaat hayata geçirilemedi, hatta kimi başlıklarda 2011'in de gerisine düşüldü.

DÜNYA EKONOMİLERİ SIRALAMASINDA GERİLEME

Seçim bildirgesinde Türkiye ekonomisinin en büyük 10 dünya ekonomisi arasında girileceği ifade edilirken; Türkiye şu an dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 21. sırada. Bildirgenin yayınlandığı 2011 yılında ise Türkiye 17. sırada bulunuyordu.

ENFLASYONUN TEK HANEYE İNMESİ HAYAL OLDU

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en büyük problemlerden biri yüksek enflasyon oldu.

AKP 2011 yılında 10,45 olan enflasyon, AKP'ye göre tek haneye inecekti. Ancak şu an resmi enflasyon oranı yüzde 64,27.

İŞSİZLİK ARTTI

AKP'nin seçim beyannamesinde işsizliğin yüzde 5'in altına çekileceği ifade ediliyordu.

O dönemde yüzde 9,8 olan işsizlik oranı bugün 10,4.

YURT İÇİ HASILA ORANI VAADİ

Gayri safi yurt içi hasıla 2011’de 772 milyar dolarken 2023 için hedeflenen miktar 2 trilyon dolardı. Miktar, 2021 yılında 806 milyar dolar seviyesinde açıklandı.

İSTİHDAM DA SINIFTA KALDILAR

2011’de yüzde 49,9 olan istihdam oranının yüzde ellinin üzerine çıkarılması hedefleniyordu. Bugün oran yüzde 48,6.