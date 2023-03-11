Ali Babacan: 'Hızlı konteynerlere geçiş planı yapılmalı'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Adıyaman’ın ardından Malatya’dayız. Çadırlar var ama yetersiz. Barınma ihtiyacı karşılanmalı. Hızla konteynerlere geçiş planı yapılmalı ve açıklanmalı. İhtiyaçlar hayati, önlemler hızlandırılmalı” dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte deprem bölgesi ziyaretlerine devam ediyor.
"ÖNLEMLER HIZLANDIRILMALI"
Ali Babacan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak "Adıyaman’ın ardından Malatya’dayız. Çadırlar var ama yetersiz" dedi.
Babacan ayrıca "Barınma ihtiyacı karşılanmalı. Hızla konteynerlara geçiş planı yapılmalı ve açıklanmalı. İhtiyaçlar hayati, önlemler hızlandırılmalı" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: