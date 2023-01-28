Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: 'Adalet tecelli edecek, bu iş torbacılarla kalmaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: 'Adalet tecelli edecek, bu iş torbacılarla kalmaz'

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara Çukurambar’da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, Ateş saldırıda hayatını kaybetmişti. 

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''BU ATEŞ EN TEPEDEKİ SUÇLULARI DA YAKACAK''

Saldırıda MHP'nin ve yöneticilerin parmağı olduğu yönündeki iddialar her geçen gün güçlenirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

“Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum" diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz'' diye yazan CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı: 

''Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.

Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum.''

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