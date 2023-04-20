Kılıçdaroğlu'ndan 'Memur Teoman'a' ziyaret: 'Belge yakan' memurlara da seslendi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine verilen rüşvetleri reddeden 'Memur Teoman'a' yaptığı ziyarette "Şu an parti memuru gibi çalışanlar belge yok etmeye çalışıyor. Bu devletin Memur Teomanlara ihtiyacı var" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan 'Memur Teoman'a' ziyaret: 'Belge yakan' memurlara da seslendi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de kendisine verilen rüşvetleri reddeden 'Memur Teoman'ı' ziyaret etti. 

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Ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, "Bugün Memur Teoman'ı ziyaret ettim. Memur Teoman bir devlet adamı, saygın bir kişi, gümrükte çalışıyor. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almayan, almadığı için ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören bir kişi. Bu kişiye sahip çıkmak, devlete sahip çıkmak demektir. Memur Teoman'ı ve ailesini ziyaret etmek benim için çok güzel bir olay.  Memur Teoman, 15 Mayıs'tan sonra çok daha güzel yerlerde olacak. Yine devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek" ifadelerini kullandı. 

PARTİ MEMURLARINA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu devlette çalışan ama parti memuru olarak çalışan kişilere de seslendi.

CHP Genel Başkanı "Şuan devlet içerisinde parti memuru gibi davranan, 15 Mayıs'tan sonra belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi diye düşünerek belge kaybedenlere de seslenmek istiyorum: Hangi belgeyi kaybederseniz kaybedin, Bay Kemal yolsuzlukların izini bulacaktır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını onların burnundan fitil fitil getirecektir. Bu devletin Memur Teomanlara ihtiyacı var. Parti memuru olup adı yolsuzluklara bulaşmış kişilere ihtiyacımız yok. Bütün Memur Teomanlara, bütün devleti için, vatandaşları için çalışanlara İzmir'den selam olsun. Bakınız Reza Zarrab adamlarına diyor ki: Gümrükten malı geçiremediniz, rüşvet verin diyor. Rüşvet verip de Memur Teoman rüşvet almayınca Reza Sarrab'a şunu söylüyor: 'Ne yaptıysam almadı." ifadelerini kullandı.

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