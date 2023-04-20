Davutoğlu'ndan 'Sünni' notuyla video: 'Kemal beye hak veriyorum'

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu “Sünni” notuyla video paylaştı ve “Kemal Bey bir Alevi olarak samimi bir şekilde hislerini ifade ederken ben de bir de Sünni olarak ifade edeyim" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Alevi” notuyla paylaştığı videonun ardından Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu da “Sünni” notuyla video paylaştı.

Davutoğlu paylaştığı videoda, “Kemal Bey bir Alevi olarak samimi bir şekilde hislerini ifade ederken ben de bir de Sünni olarak ifade edeyim 13. Yüzyıl Anadolu Sünnilerin ve Alevilerin aynı pirlerinin saygı duyduğu bir Anadoluydu” diye konuştu.

Davutoğlu devamında "Kemal beye hak veriyorum, acılara son vermenin zamanı geldi. Hak Muhammed Ali'nin yolcusuyuz diyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı "Alevi" başlığıyla paylaşmıştı. "Çok hassas bir konuyu konuşma vakti geldi" diyen CHP lideri, Alevilik konusuna değinmişti.

Kılıçdaroğlu, "İlk oyunu verecek olan evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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