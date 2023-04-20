AKP ilçe binasına silahlı saldırı

AKP'nin Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

Saldırıda ölü ya da yaralanın olmadığı belirtilirken; AKP'den ilk açıklamada Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den geldi.

Kandamir, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" dedi.

KURTULMUŞ: BİR KİŞİ GÖZALTINDA

CNN Türk yayınında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Provokasyonlara karşı bütün milletimizin dikkatli olması gerekiyor. Bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Bütün partilerin bu saldırılara karşı ortak bir tavır olmaları gerekiyor. Saldırıda bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi var." dedi.

"MİLLET OLARAK UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Kim demokrasi düşmanıyla, kim gerginlikten istifade ediyorsa saldırıyı o yapıyordur." diyen Kurtulmuş, "Faillerini bilmediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'nin kaosla vakit kaybetmesini isteyenler olabilir. Biz millet olarak uyanık olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIMIZ SEÇİM YARIŞI"

Kurtulmuş, "Sonuç itibariyle yaptığımız bir seçim yarışıdır, savaş değildir. Herkesin kullandığı dile, siyaset üslubuna dikkat etmesi gerekiyor. Bu Türkiye demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Herkesin sükunetle, lanetleyerek yaklaşması gerekiyor. Zor bir seçime gidiyoruz. Hayatının normal akışı içerisinde bir seçime gidiyoruz. Esenlikle bu süreci geride bırakacağız" diye konuştu.