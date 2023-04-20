Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu 'Alevi' videosu üzerinden hedef aldı!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'Alevi' başlığıyla video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoda, “Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu’dan çekip çıkaracaksın… ‘Alevi olmaz’ diyen bu sisteme; ‘doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur’ diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi, kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını yayımladığı bayram mesajında hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir. Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem