Kılıçdaroğlu'ndan kadın aday çağrısı: Seçilebilir yerlerden aday gösterilmesi gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın adayları desteklenmesi çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan kadın aday çağrısı: Seçilebilir yerlerden aday gösterilmesi gerekiyor

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kocacık ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki kadın yönetici sayısını artırdığını belirterek, "Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki, seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için kadınları örgütleyin" çağrısı yaptı.

“YEREL YÖNETİMLERE HAZIRLANIYORUZ”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da "Öncelikli hedeflerinin eşit bir Türkiye” olduğuna vurgu yaparak, yerel seçimlere ilişkin hazırlık yaptıklarını duyurdu. Nazlıaka, "Yerel yönetimler halka en yakın olan birimlerdir. Giderek halktan uzaklaşan Saray iktidarında, CHP'li Belediyelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Özellikle kadınların ve çocukların daha rahat nefes alabilmesi için CHP belediyelerimizin sayısını ikiye katlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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