CHP'li Orhan Sümer'den Bakan Tekin'in 'şartlı' çözümüne tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde okullara yakın yerlerdeki hasarlı binalara ilişkin "Yerel seçimlerde bizimle, merkezi otoriteyle uyumlu çalışacak bir belediye başkanı seçildiği zaman yanlarındaki problemleri de çözmüş olacağız" sözlerini sarf etti.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Tekin’in sözleriyle ilgili eleştirilerini kamuoyu gündemine taşıdı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA GÖRE AKP’YE OY YOKSA HİZMET YOK

Orhan Sümer, “Sayın Milli Eğitim Bakanı Adana’ya yaptığı ziyarette ülkenin nasıl yönetildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Partizan anlayışın temsilcisi Milli Eğitim Bakanı, okul civarlarında bulunan hasarlı binaların yıkımı ile ilgili yerel seçim sonuçlarına göre hareket edeceklerini açıklamıştır. Bu ayıptan öte insanlık dışıdır. Okul çevrelerinde yıkılması gereken hasarlı binalar tespit edilecek Çocuklarımız okula gidecek. Ancak Sayın Bakan Adana’yı CHP Kazanırsa biz bu önlemi alamayız diyecek öyle mi? Eğitimi tarikatlara teslim edip çocuklarımızı tecavüzden dahi koruyamayan bu çağ dışı kalmış zihniyete ve anlayışa asla müsamaha göstermeyeceğiz. O partizan ve kibirli Bakan bu sözlerinin utancıyla anılacak. Göreve gelir gelmez karma eğitimi tartışmaya açan kız çocukları ayrı, erkek çocukları ayrı okumalıdır diyen Bakandan da bu beklenirdi.” dedi.

BAKANLIĞI TARİKATLARA, ÖĞRETMENLERİ İNTİHARA EĞİTİMİ ÇAĞ DIŞI ANLAYIŞA TERK ETTİLER

Orhan Sümer, “Cumhuriyet tarihinin gördüğü en kötü eğitim politikalarını ne yazık ki AKP dönemi ile yaşıyoruz. Her Bakan değişikliğinde sil baştan uygulanan yeni eğitim sistemi her seferinde daha kötüsüne yol açıyor. Bir umut yeni Bakan’ın köhneleşmiş zihniyetten vazgeçeceğini düşünürken aynı uygulamaların devam ettiğini görüyoruz. Öğretmenlerin kırtasiye ücretlerinde artış yapılmıyor, 2023’ün Türkiye’sinde halen atanmayan öğretmen krizi yaşanıyor. Öğretmenler mutlaka ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Ek ders ücretlerini alamıyor. Avrupa ortalaması çıkarıldığı zaman en başarısız öğrenciler bizim okullarımızdan çıkıyor. Sayın Bakan bunlara çare olacağına yerel seçimlerin peşine düşmüş, eğitim gibi siyaset malzemesi yapılmaması gereken bir konuda adeta milleti tehdit ediyor. Vatandaşı çocuğunun canıyla sınamaya çalışıyor. Bu asla kabul edilemez” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ADANA’YA ÖZÜR BORÇLUDUR

Orhan Sümer, “Türkiye’de vatandaşlar bir yandan ekonomik kriz ile uğraşırken diğer yandan AKP İktidarının partizan yönetim anlayışı ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Oy yoksa hizmet yok anlayışı, ya bizdensin ya terörist anlayışının artık son bulması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar ortada. Ancak Eğitim gibi milli ve birçok çözüm bekleyen sorunu olan bir alanda Sayın Bakanın yaklaşımı kabul edilemez. Yaptığı büyük bir gaftır. İstifa edecek yetkiye sahip olmadığını, Tüm Bakanların attıkları her adıma, Saraydaki tek bir kişinin karar verdiğini biliyoruz. Ancak bu talihsiz sözleri için en azından tüm Adanalılardan özür dilemelidir” dedi..