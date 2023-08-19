AKP'de 'affını istedi', istifa etti!

AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, görevinden istifa etti.

Son Güncelleme:
AKP'de 'affını istedi', istifa etti!

AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan'ın, 'affını isteyerek' görevinden istifa ettiği bildirildi.

İstifaya ilişkin AKP Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Kütahya Gençlik Kolları İl Başkanımız Usame Doğan gerçekleştirmiş olduğu istişareler sonucu görevinden affını isteyerek Gençlik Kolları İl Başkanlığı vazifesinden ayrılmıştır. Değerli başkanımıza Kütahya gençliği ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz"

DAHA ÖNCE DE İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AKP Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul da 'affını isteyerek' görevinden istifa etmişti.

AKP'de istifa: 'Affını istedi'AKP'de istifa: 'Affını istedi'Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Kütahya
Son Güncelleme:
Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi
Mehmet Şimşek'ten 'istifa etti' iddiasına tek kelimelik cevap Mehmet Şimşek'ten 'istifa etti' iddiasına tek kelimelik cevap
Herkesi yıkmıştı. İyi haber geldi. Usta oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı! Herkesi yıkmıştı. İyi haber geldi. Usta oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı!
Ali Babacan'dan seçim itirafı: Maalesef o güveni oluşturamadık Ali Babacan'dan seçim itirafı: Maalesef o güveni oluşturamadık
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak! Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak!
Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı! Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı!
O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı! O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı!
İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Her şey sil baştan! İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini
İstanbullular dikkat: 22 ilçede büyük elektrik kesintisi için saat verildi! İstanbullular dikkat: 22 ilçede büyük elektrik kesintisi için saat verildi!