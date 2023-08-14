AKP'de istifa: 'Affını istedi'

AKP Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul'un 'affını isteyerek' görevinden istifa ettiği bildirildi.

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AKP'de istifa: 'Affını istedi'

AKP Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul görevinden istifa etti.

Konuya ilişkin AKP Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Domaniç İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul, görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli başkanımıza Domaniç ilçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."

AKP'de istifa: 'Affını istedi' - Resim : 1
Ahmet Özoğul

Kaynak: Gerçek Gündem

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