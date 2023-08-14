AKP'de istifa: 'Affını istedi'
AKP Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul'un 'affını isteyerek' görevinden istifa ettiği bildirildi.
AKP Kütahya Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul görevinden istifa etti.
Konuya ilişkin AKP Kütahya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AK Parti Domaniç İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul, görevinden affını isteyerek ilçe başkanlığı görevinden ayrılmıştır. Değerli başkanımıza Domaniç ilçemiz ve teşkilatımız adına gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: