Mehmet Şimşek'ten 'istifa etti' iddiasına tek kelimelik cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. Şimşek’ten istifa sorusuna tek kelimelik bir cevap geldiği öğrenildi.

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Mehmet Şimşek'ten 'istifa etti' iddiasına tek kelimelik cevap

Gazeteci Rıza Canpolat'ın "teyitli" olarak paylaştığı bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a istifa dilekçesi sundu.

Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa iddialarına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

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BAKAN ŞİMŞEK: UYDURMUŞLAR

Bakan Şimşek istifa söylentilerine yönelik "Uydurmuşlar" cevabını verdiğini belirten şu ifadeleri kullandı:

Sordum, şu cevabı aldım:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “istifa etmek istedi” haberleri kendisine iletilince tek kelimelik bir cevap vermiş:

“Uydurmuşlar”

Mehmet Şimşek'ten 'istifa etti' iddiasına tek kelimelik cevap - Resim : 2

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