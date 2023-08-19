Tevfik Göksu canlı yayında açıkladı: AKP'nin İBB Başkan adayı olacak mı?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında konuk oldu. Göksu, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'ın sorularını yanıtladı.

"DOĞAL OLARAK İSMİMİZ KONUŞULUYOR"

Göksu "İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna "AK Parti geleneğinin siyaset anlayışı adaylık üzerine değil adanmışlık üzerine yaparız. Meseleyi kariyer planlaması olarak değil, dava meselesi olarak görürüz. Üzerimizdeki bir sorumluluktur, sorumluluğun hakkını verip gerisi takdir deyip geçeriz. Ben İstanbul'da 3 dönemdir belediye başkanıyım, AK Parti'nin en yüksek oyuyla seçilen belediye başkanıyım, İBB'de AK Parti'nin vekiliyim. Doğal olarak ismimiz konuşuluyor." yanıtını verdi.

"RAKİPLERİMİZİN NE YAPTIĞINI İNCE SIK ELERİZ"

Özgen'in "Ekrem Beyin olası bir ittifaka girmesi halinde bu seçim sonucunu nasıl şekillendirir?" sorusuna Göksu "Biz AK Parti olarak bugüne kadarki bütün siyasi mücadelemizde elbette rakiplerimizin ne yaptığını ince sık eleriz ama onların ne yaptığından çok kendimiz hangi bulgularla hangi parametrelerle seçime gideceğiz bakarız. Şimdi onlar ittifak yapar mı diye değil kendi argümanlarımızla seçime hazırlanacağız biz buna bakıyoruz." cevabını verdi.