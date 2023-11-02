Kılıçdaroğlu'ndan Cengiz Erdinç açıklaması: 'Devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz'

İktidarın basına yönelik saldırıları son günlerde artarak devam ediyor.

Gazeteci Tolga Şardan'ın dün tutuklanmasının ardından bugün de gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'de gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Erdinç'in gözaltına alınmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe, bugün Cengiz Erdinç" diyen Kılıçdaroğlu, "Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.