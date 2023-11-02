CHP'li Zeynel Emre'den 'özeleştiri' çıkışı: 'Maalesef olmadı ama...'

CHP'li Zeynel Emre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan başarısızlığa ilişkin açıklamalarda bulunurken; dikkat çeken özeleştirilerde de bulundu.

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CHP'li Zeynel Emre'den 'özeleştiri' çıkışı: 'Maalesef olmadı ama...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Sözcü TV'de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimine dair konuşan Emre, hem parti içine hem de ittifaka yönelik eleştirilerde bulunurken; başarısızlığın nedenlerini de sıraladı.

"KEŞKE SEÇİMLERDEN SONRA..."

CHP içerisindeki tartışmalara da değinen Emre, şöyle konuştu:

"Yüzde 48 oy aldık. Ucundan döndük, tarihi bir mücadelenin içinden geçtik. Kazanabilirdik, kazanamamanın bir çok nedeni var. Belki başından beri bizler gibi canı gönülden 'Kılıçdaroğlu kazanacak' denilseydi ya da parti içinde daha büyük bir kenetlenme olsaydı. Kazanamaz aday tartışması yapılmasaydı. İttifak içerisinde de aynı duygu ile hareket edilseydi 48, 50 olmuştu. Şunu arzu ederdik: Keşke seçimden sonra çok partili yaşama geçtikten sonra en yüksek oyu aldığımız bir seçim sonrasında şahısları değil de ortak aklı tartışsaydık, neden kazanamadığımızı konuşsaydık Partimizin tarihine ve kültürüne en uygunu o olurdu. Maalesef olmadı ama önümüzdeki dönem için içimizdeki tartışmaları bitirip demokrasi mücadelemize devam edeceğiz."

"MESELEYİ MANİPÜLE ETMEMEK LAZIM"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bir sosyal demokrata bırakacağını söylemesine yönelik tepkilere de yanıt veren Emre, "Pek ala Genel Başkanımız da genel başkanlığın saltanatla, şehzadelikle devredilemeyecek bir şey olduğunu biliyor. Meseleyi doğru anlayıp manipüle etmemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi, parti içi demokrasi kültürünün en net, en açık, en uygulanabilir olduğu bir partidir. Altında bir şey aramak hayatın olağan akışına aykırıdır" diye konuştu.

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