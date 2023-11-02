Gazeteci Cengiz Erdinç, gözaltına alındı

kısadalga.net yazarı, gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'de gözaltına alındı.

Gazeteci Fırat Fıstık'ın verdiği bilgilere göre, Ayvalık'tan Ankara'ya götürülüyor. Erdinç'in bilgisayarına ve cep telefonuna da el konulduğu bildiriliyor.

ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEK

Gazeteci Hazal Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdinç'in Ankara'ya götürüleceğini söyledi.

Erdinç avukatı ile görüşen Güven, "Cengiz Erdinç'in avukatı Vural Ergül'le konuştum. Şu anda evde zabıt tutulduğunu, Erdinç'in gece saatlerinde Ankara'ya götürüleceğini, ifadesinin ise yarın alınacağını söyledi. Ergül ayrıca, "Ankara'dan talimat dosyası olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Gündemİki günde üçüncü gazeteci: Cengiz Erdinç de gözaltına alındı

02 Kasım 2023 16:27

Güncelleme: 02 Kasım 2023 18:44

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Dün T24 yazarı Tolga Şardan ve halktv.com.tr muhabiri Dinçer Gökçe'nin ardından bugün de Cengiz Erdinç evinden gözaltına alındı.

Kısa Dalga yazarı ve gazeteci Cengiz Erdinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Erdinç'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Birgün'ün aktardığına göre; Erdinç’in cep telefonu ve bilgisayarına da el konuldu.

Dün T24 yazarı Tolga Şardan gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tepki yağdı: Gazeteci düşmanlığı!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Şardan ve Gökçe'nin ardından Kısa Dalga yazarı ve gazeteci Cengiz Erdinç'in de gözaltına alınmasına ilişkin bir paylaşım yaptı. Son yaşanan gözaltıların 'gazeteci düşmanlığı' olduğunu söyleyen Bildirici'nin paylaşımı şu şekilde

"Tolga Şardan’ın tutuklanması, Dinçer Gökçe’nin gözaltına alınması derken bir gözaltı daha… Bu kez de meslektaşımız Cengiz Erdinç gözaltına alınmış. Bu aleni gazeteci düşmanlığı…Hukuksuzlukları yazan gazetecilere tahammülsüzlükleri had safhada. Artık daha pervasızlar…"

"Tolga Şardan’ın tutuklanması, çeteler ve yargı üzerine konuşmuştu”

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise, yaptığı açıklamada Erdinç'in kardeşi Ersun Erdinç ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’deki evinden gözaltına alınan ÇGD İstanbul eski Şube Başkanı - Gazeteci dostumuz Cengiz Erdinç’in kardeşi Ersun Erdinç ile konuştum.

Ersun, “Cengiz’i annemin Balıkesir’deki evinden aldılar. Suçlamayı söylememişler. Evde arama yapıldı. Cengiz’i Ankara’ya götüreceklermiş. Muhtemelen dün gece HALK TV’de yaptığı konuşmadan ötürüdür. Tolga Şardan’ın tutuklanması, çeteler ve yargı üzerine konuşmuştu” dedi."

KELEPÇE İLE GÖZALTI

Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir’deki evinde 8 polis tarafından gözaltına alındı. Bilgisayarının harf diski alındı, flaş bellekleri ve cep telefonuna el kondu. Arama sırasında iki polis kamerası çekim yaptı. Erdinç kelepçelenerek, gözaltına alındı. Ankara’ya götürülüyor."

"SANSÜR YASASI TÜM HIZIYLA İŞLİYOR"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ÇGD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tolga Şardan'ın tutuklanması ile başlayan cadı avı, meslektaşımız Cengiz Erdinç ile devam ediyor.

Sansür Yasası'na sırtını yaslayan iktidar, gazetecilere sopa gösteriyor. Gerçeğe ulaşmak ve halkın haber almasını sağlamak için çalışan gazeteciler, korku iklimine teslim olmaz.

Sansür yasası tüm hızıyla işliyor. Şimdi de Cengiz Erdinç yargıdaki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdiği için gözaltına alındı. Sıkılmadan daha gür sesle söylemeye devam edeceğiz: Gazetecilik Suç Değildir!"

MEDYAYA BASKI SÜRÜYOR

Dün T24 yazarı Tolga Şardan gözaltına alınıp tutuklanmış, Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"DEMEK Kİ DURUM CİDDİ"

Erdinç, Tolga Şardan'ın gözaltına alınması ile ilgili dün yaptığı paylaşımda, "Yargı bu kadar paniğe kapıldığına göre demek ki durum ciddi" demişti.