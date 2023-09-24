Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği viral enfeksiyon nedeniyle programları ertelelen İYİ Parti lideri Meral Akşener'i arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e "geçmiş olsun" telefonu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, X'ten yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon geçirdiğini ve programlarının ertelendiğini açıklamıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i telefonla arayarak “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i telefonla aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadelerine yer verildi.

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