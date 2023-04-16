Kılıçdaroğlu'ndan akademisyenlerin özlük hakları, dul ve yetim aylıklarıyla ilgili yeni açıklama

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne dek sıklıkla 'yüksek yetenek inşasından' bahsettiğini; ancak öncelikle bu insanları yetiştirecek akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı yeni paylaşımda "Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapacağız" vaadinde bulunan ana muhalefet partisi lideri, devamında ise dul ve yetim aylıklarına değindi:

"Yakından takip ettiğim diğer bir mesele de dul ve yetim aylıkları. Onları da unutmuş durumdalar. Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın… Onu da hemen halledeceğiz. Hemen."