Kılıçdaroğlu, vefatının 11. yılında Neşet Ertaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde yayınladığı bir mesajla andı.

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Kılıçdaroğlu, vefatının 11. yılında Neşet Ertaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter (X) hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla 11 yıl önce hayatını kaybeden halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Bağlamanın teline her dokunuşunda yüreğimizi titreten, bundan 11 yıl önce yorulup aramızdan ayrılan büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Bozkırın Tezenesi'ni asla unutmayacağız."

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