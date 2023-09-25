AKP'li milletvekili, vekil maaşlarından dert yandı; 'Geçinemiyoruz' dedi

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, milletvekili maaşlarını az bularak; "Bu çalışma için vekil maaşı yetmiyor. Rabbime hamd olsun fındığım var" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
AKP'li milletvekili, vekil maaşlarından dert yandı; 'Geçinemiyoruz' dedi

Hizmet İş Sendikası genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programı bugün Hizmet İş Sendikası binasında gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ev sahipliğinde yapılan eğitim programına Ankara’dan gelen yetkililerin yanı sıra AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AKP Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve sendikanın iş yeri temsilcileri katıldı.

VEKİL MAAŞLARINI AZ BULDU

Sonrasında maaşlar konusunu ele alan Bayraktar yaptığı konuşmada milletvekili maaşlarının yetersizliğinden yakındı. Aynı zamanda Fiskobirlik başkanı da olan Bayraktar, "Rabbime hamd olsun fındığımız var. Yoksa bu maaşlarla bu çalışmayı yapabilmemizin imkanı yok" dedi.

Etiketler
TBMM AKP
Son Güncelleme:
Muharrem İnce iddiasına İYİ Parti'den yanıt Muharrem İnce iddiasına İYİ Parti'den yanıt
Canan Karatay söylemişti kimse inanmamıştı... En faydalı sebze meğer oymuş! Canan Karatay söylemişti kimse inanmamıştı... En faydalı sebze meğer oymuş!
İki dönem kuralına mı takılıyor? Komünist Başkan'dan adaylık yanıtı Komünist Başkan'dan adaylık yanıtı
Bulgurun lezzetini kaçıran hata! Pilav pişirirken mutlaka aklınızda bulunmalı Bulgurun lezzetini kaçıran hata! Pilav pişirirken mutlaka aklınızda bulunmalı
ÇOK OKUNANLAR
Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu! Hissettikleri her şey çıkıyor Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu
Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak
SGK Başuzmanı milyonları ilgilendiren Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı: Bu kişiler yararlanamayacak! İşte Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detaylar: Bu kişiler yararlanamayacak!
Milyonluk 'kargo' vurgunu: Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı! Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı!
Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı: İşte İstanbul’un sigortalılık oranı… Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı