AKP'li milletvekili, vekil maaşlarından dert yandı; 'Geçinemiyoruz' dedi

Hizmet İş Sendikası genişletilmiş temsilciler toplantısı eğitim programı bugün Hizmet İş Sendikası binasında gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ev sahipliğinde yapılan eğitim programına Ankara’dan gelen yetkililerin yanı sıra AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AKP Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve sendikanın iş yeri temsilcileri katıldı.

VEKİL MAAŞLARINI AZ BULDU

Sonrasında maaşlar konusunu ele alan Bayraktar yaptığı konuşmada milletvekili maaşlarının yetersizliğinden yakındı. Aynı zamanda Fiskobirlik başkanı da olan Bayraktar, "Rabbime hamd olsun fındığımız var. Yoksa bu maaşlarla bu çalışmayı yapabilmemizin imkanı yok" dedi.