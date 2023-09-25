CHP'li Açıkel uyardı: Yüz binlerce öğrenci yerel seçimde oy kullanamayacak

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, yerel seçimlerde bulundukları şehirde oy kullanmak isteyen seçmenler için 1 Ekim 2023 olan son adres bildirimi süresinin 1 Kasım’a ertelenmesi için çağrı yaptı. Açıkel aksi takdirde yüz binlerce öğrencinin oy kullanamayacağını vurguladı.

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CHP'li Açıkel uyardı: Yüz binlerce öğrenci yerel seçimde oy kullanamayacak

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, yerel seçimlerde bulundukları şehirde oy kullanmak isteyen seçmenler için 1 Ekim 2023 olan son adres bildirimi süresinin 1 Kasım’a ertelenmesi için çağrı yaptı. Açıkel, “Aksi halde yüz binlerce öğrenci yerel seçimde oy kullanamayacaktır. Hangi partiye oy verirse versin gençlerin seçime katılımını azaltma riski taşıyan bu takvim için bir aylık erteleme yapılması, seçmenlere adres bildirimleri için 1 Kasım 2023 tarihine kadar izin verilmesi gerekmekte ve bunun için gerekiyorsa geçici kanuni düzenleme ile YSK’nın seçim takviminde değişiklik yapılmalıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, 2024 yerel seçimlerinde bulundukları şehirde oy kullanmak isteyen seçmenlerin adres bildirimi süresiyle ilgili açıklama yaptı. Açıkel, şunları kaydetti:

“YÖK kararıyla ülkemizdeki üniversitelerde akademik dönem Ekim ayının ilk haftasında başlayacak ancak KYK yurtlarındaki yetersiz kapasite, astronomik şekilde artan ev kiraları ve özel yurt ücretleri nedeniyle halen yüzbinlerce öğrenci barınma sorununu çözemedi ve eğitim alacağı şehre gelmedi. Yerel seçim öncesinde adres değişikliği yapmış olan seçmenler, bulundukları adreste oy kullanabilmeleri için seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024'ten üç ay önce, yani 1 Ekim 2023 tarihine kadar adres bildirimlerini yapmak zorunda.

“ADRES BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH OLAN 1 EKİM 2023 TARİHİNİN ERTELENMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE YÜZBİNLERCE ÖĞRENCİ YEREL SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAKTIR”

Bu takvim sıkışıklığı, kalacak yer bulamayan öğrenciler ile birlikte; henüz kalacakları şehirlere gelmeyen öğrencileri de mağdur etmektedir. Pek çok öğrenci, bu sıkışık takvim yüzünden üniversite eğitimi aldıkları şehirde oy kullanabilmek için adres bildirimlerini yapamamıştır. Şehirlerarası ulaşımdaki artan maliyetler de öğrencilerin seçim döneminde ikametgahlarının bulunduğu şehirlere gitmesini zorlaştıracak ve özellikle gençlerin seçime katılım oranı ciddi şekilde düşecektir. Bu nedenle, adres bildirimi için son tarih olan 1 Ekim 2023 tarihinin ertelenmesi gerekmektedir. Aksi halde yüzbinlerce öğrenci yerel seçimde oy kullanamayacaktır. Hangi partiye oy verirse versin gençlerin seçime katılımını azaltma riski taşıyan bu takvim için bir aylık erteleme yapılması, seçmenlere adres bildirimleri için 1 Kasım 2023 tarihine kadar izin verilmesi gerekmekte ve bunun için gerekiyorsa geçiçi kanuni düzenleme ile YSK’nın seçim takviminde değişiklik yapılmalıdır.”

Kaynak: ANKA

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CHP 2024 Yerel Seçimleri
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